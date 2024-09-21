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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

برعاية الكنيسة القبطية.. ختام دبلومة "سيكولوجية الإدمان والتعافي"

صورة تذكارية
صورة تذكارية
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اختتمت اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان، اليوم السبت، أعمال المستوى الثالث من دبلومة "سيكولوجية الإدمان والتعافي" U.P.A Diploma و كذا المرحلة الأولى للدفعة الجديدة، وذلك خلال المؤتمر الذي أقيم لهذا الغرض في بيت الملاك شيراتون بالشروق، وتعد هذه الدبلومة هي أول عمل علمي متخصص تقدمه الكنيسة القبطية في مجال مكافحة الإدمان.

تضمن المؤتمر تطبيقات عملية على المواد العلمية التي تم تدريسها، إلى جانب موضوعات روحية خاصة بخدمة الإدمان، حيث قدم الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان ومقرر اللجنة، كلمة روحية من سفر الأمثال الأصحاح التاسع - كيف نقتني مخافة الرب لنكون حكماء.

يأتي ذلك في إطار اهتمام اللجنة المجمعية للصحة النفسية ومكافحة الإدمان بتأهيل كوادر متخصصة بهدف رفع الوعي بخطورة السير في طريق الإدمان، ومساندة المقيدين من السلوكيات الإدمانية.

وشارك في المستوى الثالث 85 متدرب من مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية، و المستوي الأول للدفعة الجديدة 120 متدرب، وذلك من خلال تطبيق ZOOM.

 

 

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