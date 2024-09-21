حبس عاطل في سرقة الهواتف المحمولة بالمقطم

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم السبت، بحبس عاطل، في اتهامه بمغافلة المواطنين وسرقة هواتفهم المحمولة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب صحيفته الجنائية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبحوزته (هاتف محمول مجهول المصدر "متحصلات نشاطه الإجرامى")، وأقر بارتكاب 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.