جامعة أسيوط تشارك في مبادرة "أنت الحياة" بقرية صنبو

شاركت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ في فعاليات مبادرة "أنت الحياة"، والتي تنظمها مؤسسة حياة كريمة ؛ بقرية صنبو/ مركز ديروط، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك فى إطار المشروع القومي؛ حياة كريمة، الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتعزيز سبل التعاون القائم، والمثمر بين جامعة أسيوط، ومؤسسة حياة كريمة، وفي إطار اهتمام الدولة المصرية بجميع مؤسساتها بمحور بنية الإنسان؛ جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، والدكتورة هدى مخلوف وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس مينا إبراهيم حنا منسق عام حياة كريمة، والدكتور محمد سامي القاضي نائب منسق حياة كريمة بأسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي: إن جامعة أسيوط تحرص على المشاركة في كافة المبادرات الرئاسية؛ لتقديم الرعاية الصحية، والاجتماعية، والنفسية للمواطنين، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، مشيراً إلى أن مبادرة "أنت الحياة"، هي مبادرة توعوية متكاملة على مستوى الجمهورية تقدمها مؤسسة حياة كريمة؛ بهدف التوعية، والدعم المجتمعي لكافة فئات المجتمع، وتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وتهدف المبادرة إلى توفير الحياة الكريمة للمواطن، والتنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ وتنمية المجتمع بكافة طوائفه، وأعماره، وفئاته المختلفة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العليم؛ تعاون جامعة أسيوط، ومشاركتها بفعالية في القافلة الطبية الشاملة بقرية صنبو/ مركز ديروط؛ في ظل مبادرة "أنت الحياة"، وتعاون جامعة أسيوط الدائم مع مؤسسة حياة كريمة، من خلال إطلاق حملات توعوية، وبرامج صحية، وقوافل علاجية؛ لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين؛ لحياة كريمة، وفي ظل آليات منسقة ،ومتكاملة، ومتداخلة بين الوزارات، والجهات الشريكة بالمبادرة، وإعداد أجيال جديدة يتمتعون بصحة بدنية، ووجدانية، وعقلية جيدة.

وصرح المهندس مينا إبراهيم؛ إن أنشطة القافلة لليوم الأول تضمنت؛ استقبال أكثر من ٧٥٠ حالة من أهالي القرية، والقرى المحيطة، وتم عمل عدد من الأنشطة الرياضية، والترفيهية للأطفال ؛بعدد تخطى ال ٢٠٠ طفل، وعمل فعاليات توعوية للأطفال، والشباب الموجودين بالقرية، بالإضافة إلى ورش رسم تفاعلية؛ لعدد ٢٠٠ طفل، وتم استقبال عدد كبير من المواطنين؛ لعمل بحث لحالات المواطنين، تمهيداً لتسديد مديونية الغارمين المتقدمين أثناء الفعالية.

شهدت المبادرة حضور: الأستاذ أحمد محمد شعبان مدير إدارة الشباب والرياضة بديروط، والأستاذ حامد عادل حامد مدير مركز شباب صنبو، والأستاذ خالد الوليد زكريا رئيس مجلس إدارة شباب مركز صنبو، والأستاذ محمد عيد محمد علي مندوب مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، والأستاذ عبدالله جمال عبدالناصر مسئول متابعة مركز ديروط لمؤسسة حياة كريمة، ونخبة من الأطباء بجامعة أسيوط، وعدد من متطوعي مؤسسة حياة كريمة.