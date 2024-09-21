معسكر تدريبي وآخر تثقيفي في مبادرة بداية في دمياط

أطلقت مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط فاعلية "اتعلم اتنور" بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تم خلالها إقامة فصل مجانى لمحو الأمية بالمكتبة، وذلك للقضاء على الأمية .

وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضة عن تنفيذ برنامج رياضي وذلك فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات المنيا والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويق وشمال سيناء.

وعلى صعيد موازي، أعلنت مديرية الصحة عن إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية المشروع التابعة لمركز كفر البطيخ، بدأت أمس الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم السبت، حيث تتضمن عيادات متنقلة بالتخصصات الطبية المختلفة، ومعمل تحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية ، ويجرى من خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات التى تستلزم التوجيه إلى المستشفيات وأيضًا صرف العلاج اللازم بالمجان.

أعلن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، عن انطلاق عدد من الفاعليات فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، تحت إشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، انطلقت اليوم عدد من الفاعليات فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

تم عقد ندوة تثقيفية بالسرو تناولت مناقشة عدد من القضايا المجتمعية وتوعية الشباب بمخاطر الإدمان ، جاءت بالشراكة بين المجلس القومى للسكان ومديرية التضامن الاجتماعي والإدارة الصحية وإدارة الأوقاف وهيئة تعليم الكبار ومديرية العمل وإدارة الشباب والرياضة والمجتمع المدنى، كما نفذت مديرية الصحة ندوة بقرية الإبراهيمية القبلية "مبادرة سلامتك تهمنا".