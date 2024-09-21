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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير سياسات دولية: نتنياهو مستمر في تصعيد الحرب على غزة.. فيديو

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة
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قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقطاع أخبار المتحدة، إن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مستمر في العدوان على غزة، مشيرًا إلى أن هناك تصعيدا غير مسبوق في المنطقة.

وأضاف «سنجر» خلال مداخلة هاتفية  على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا بد من احتواء أزمة غزة ليتم إطفاء كل الحرائق الموجودة بالشرق الأوسط، لافتًا إلى أن إسرائيل أقنعت الإدارة الأمريكية أن ما تفعله في القطاع لاسترداد حقها وللدفاع عن نفسها.

وأوضح خبير السياسات الدولية، أن إسرائيل قبل أن تدافع عن نفسها لابد أن تعطي الفلسطينيين حقوقهم ليعم السلام بالمنطقة، متابعًا: «لا يمكن السيطرة على المقاومة الموجودة في الضفة الغربية أو في غزة أو من أعضاء حزب الله، إذ أنها لا تتبع نفس السياسة التي تتبعها الدول، فضلا عن أن تعامل دولة الاحتلال الإسرائيلي مع حزب الله أو المقاومة لن تنتهي، كون أنها شبكات معقدة لا يمكن القضاء على أي منهما».

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