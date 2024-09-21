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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان: تحديث منظومة الكلور فى محطة الشيخ على بأبو الريش

محافظ أسوان : تحديث
محافظ أسوان : تحديث منظومة الكلور فى محطة الشيخ على
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أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بأنه تم تحديث منظومة الكلور فى محطة الشيخ على بقرية أبو الريش لتتواكب مع أحدث أساليب ضخ الكلور أثناء عمل المحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب ، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية ، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

وأشار إلى أنه بالتوازى مع ذلك تقوم الفرق الطبية المركزية المتخصصة التى تم إيفادها من وزارة الصحة ، وأيضاً الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمواصلة جهودها من خلال المرور على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق ، والتى شهدت آخذ العينات من المحطات والمرشحات والمنازل ، وهو ما يتم تنفيذه بصفة مستمرة من خلال الفرق المتخصصة بالصحة وشركة مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية .

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تحديث منظومة الكلور محطة الشيخ على قرية أبو الريش أخبار محافظة أسوان