بلينكن يؤكد دعم بلاده لأرمينيا ومواصلة الدفاع عن السلام الدائم في منطقة جنوب القوقاز

أكد وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، دعم بلاده لأرمينيا وشعبها في تطلعاتهم الديمقراطية وما يتعلق بسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها، وأنها ستواصل الدفاع عن إحلال السلام الدائم في جنوب القوقاز، وذلك بمناسبة احتفال أرمينيا بعيد استقلالها.

وقال بلينكن - في بيان اليوم السبت - "نيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أبعث بأحر التهاني والتمنيات لشعب أرمينيا بمناسبة عيد استقلالكم الرابع والثلاثين"، مشيرًا إلى أن بلاده باعتبارها أول دولة تعترف باستقلال أرمينيا "فخورة بمواصلة الوقوف إلى جانب أرمينيا وهي تصبح عضوًا مزدهرًا في مجتمع الديمقراطيات".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بما حققته أرمينيا على الصعيد الاقتصادي قائلًا "من خلال العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين، أنشأت أرمينيا اقتصادًا شاملًا يتزايد ارتباطه بالعالم. وقد تضاعفت التجارة بين الولايات المتحدة وأرمينيا تقريبًا خلال السنوات العشر الماضية".

وأضاف: "نحن نعمل على تنويع إمدادات الطاقة في أرمينيا وضمان أمن الطاقة لشعبها والمنطقة"، وأكد على عمق العلاقات بين الشعبين، مؤكدا أنه من خلال العمل معًا، يمكننا تحقيق المزيد من الرخاء لشعوبنا والمنطقة، مما يجعل جنوب القوقاز أكثر ترابطًا واستقرارًا وأمانًا.

كما شدد على دعم واشنطن الثابت "للتطلعات الديمقراطية للشعب الأرمني وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه"، واحترامها لـ"التزام أرمينيا بالحكم الخاضع للمساءلة وسيادة القانون في وقت التحديات الخطيرة"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل "الدفاع عن السلام الدائم والكريم في منطقة جنوب القوقاز".