إعلان حالة الطوارئ في بعض مقاطعات إيطاليا بسبب الفيضانات المدمرة

أعلنت الحكومة الإيطالية برئاسة جورجيا ميلوني، حالة الطوارئ في منطقتي إميليا رومانيا وماركي بعد الفيضانات الشديدة التي اجتاحت المنطقة هذا الأسبوع، مشيرة إلى تخصيص 20 مليون يورو للإغاثة.

وذكرت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية اليوم السبت، أن المساعدات السريعة تشمل العديد من المقاطعات منها ريجيو إميليا ومودينا وبولونيا وغيرها.

ومن المتوقع أن تستمر حالة الطوارئ لمدة 12 شهرًا لتلبية احتياجات التدخل العاجل والإنقاذ ومساعدة السكان.

يُذكر أن العديد من المناطق المتضررة شهدت فيضانات مماثلة في مايو 2023، حيث أدت الأمطار غير المسبوقة إلى مصرع 17 شخصًا وتسببت في أضرار كبيرة.

ويحذر العلماء من أن أزمة المناخ تزيد من تكرار وشدة هذه الأحداث القاسية، مما يتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة التحديات المستقبلية.