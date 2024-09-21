محافظ البحيرة تفتتح عيادة طلاب دمنهور الجديدة

افتتحت اليوم الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، مبنى عيادة طلاب دمنهور الجديدة، لتخفيف الضغط عن فرع التأمين الصحي بأبو الريش، وتوفير رعاية صحية متكاملة للطلاب، في إطار الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

وجاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب ياسر شوقي، مساعد المستشار العسكري، والدكتورة رشا فوزى - مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، والدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد خليل، مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن مركز دمنهور.

وتفقدت المحافظ، العيادات والأماكن الخاصة بالاستشاريين والأخصائيين، بالإضافة إلى مقر اللجان وخدمة العملاء والصيدلية، حيث وجهت بتوفير أي نواقص بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وتهدف العيادة إلى تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية والعلاج، مما يسهم في تقليل الازدحام في عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ويضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الطلاب.

كما التقت المحافظ بعدد من المواطنين المترددين بأبنائهم على العيادة، الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم وشكرهم لمحافظ البحيرة على افتتاح المقر الجديد الذي ساهم في تخفيف الازدحام والضغط على أبو الريش، مما يسهل حصولهم على خدمة أسرع لأبنائهم.

وأكدت محافظ البحيرة أن إنشاء هذه العيادة يهدف إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لأبنائنا الطلاب، حيث نضع صحتهم في صدارة أولوياتنا. وأشارت إلى أن هذه العيادات ستكون نقطة انطلاق لرعاية صحية شاملة، تشمل الفحوصات الدورية والعلاج، مما يعزز صحتهم ويدعم نجاحهم الدراسي. كما أكدت على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.