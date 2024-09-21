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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

31 عالمًا من جامعة كفر الشيخ ضمن قائمة ستانفورد لأعلى 2% الأكثر استشهادا بأبحاثهم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، عن وجود 31 عالما من منسوبي الجامعة في مجالات علمية مختلفة، ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية، وتضم هذه القائمة أكثر من‏‏‏ 210 آلاف عالم من 167 دولة حول العالم، يصنف بها العلماء في 22 مجالا علميا، ينقسم إلى 176 تخصص، مقدما لهم خالص التهاني القلبية ومتمنيا لهم المزيد من التقدم والتوفيق.

وأشار الدكتور عبد الرازق دسوقي، ان ظهور 31 عالما من  الجامعة في قوائم ستانفورد يوكد على جودة المخرجات البحثية لمنسوبي الجامعة، كما يعكس مدى الجهد المبذول من  أعضاء هيئة التدريس في الفترة الأخيرة للارتقاء بالبحث العلمي وزيادة عدد وتأثير الابحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة المدرجة في قواعد البيانات العالمية، وذلك نتيجة لما تقدمه الجامعة من دعم للباحثين لتحقيق جودة مخرجات البحث العلمي.

ومن جانبه، اشار الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن التقرير يعكس تعزيز ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علمائنا بجميع المجالات والتخصصات وأن هذا التصنيف  استخدم قاعدة بيانات Scopus التابعة للناشر العالمى Elsevier لاستخراج مؤشرات متنوعة بهذه القائمة، منها النشر العلمى الدولي وعدد الاستشهادات، ومؤشر H، والتأليف المشترك، وصولًا إلى مؤشر الاقتباس المركب.

وجدير بالذكر أن علماء جامعة كفر الشيخ الذين جاؤوا ضمن قائمة أفضل 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا عن مجمل إنتاجهم العلمي والاستشهادات المرجعية بأبحاثهم العلمية من كليات "الهندسة والزراعة والعلوم والطب البيطري والصيدلة وعلوم الثروة السمكية والمصايد والحاسبات والعلومات والذكاء الاصطناعي ومعهد علوم وتكنولوجيا النانو".

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