سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 53 سنتا ليبلغ 75.55 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي، 53 سنتا ليبلغ 75.55 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة، مقابل 08ر76 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 49ر74 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3 سنتات لتبلغ 92ر71 دولار.

