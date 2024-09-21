وكيل تعليم أسوان يشهد انطلاق العام الدراسي بعدد من المدارس

شهد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان، صباح اليوم السبت، انطلاق العام الدراسي 2024/2025، بمجمع هميمي الجبلاوي الابتدائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي ورياض الأطفال.

وبلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائي 147 تلميذًا موزعين على 3 فصول، و185 تلميذًا بالصف الثاني موزعين على 4 فصول، بالإضافة إلى 5 قاعات لرياض الأطفال، حيث تضم 52 طفلًا في المستوى الأول (KG1) و72 طفلًا في المستوى الثاني (KG2).

استقبال التلاميذ بالأعلام والبالونات

تابع وكيل الوزارة استقبال التلاميذ بالأعلام والبالونات وسط فرحة أولياء الأمور.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة السيدة نفيسة التي تضم ثلاث قاعات لرياض الأطفال، بها 28 طفلًا في المستوى الأول (KG1) و58 طفلًا في المستوى الثاني (KG2). كما بلغ عدد طلاب الصف الأول الابتدائي 100 طالب موزعين على 3 فصول، والصف الثاني 128 طالبًا موزعين على 3 فصول.

وتابع الرشيدي أيضًا مدرسة الزيات الابتدائية، حيث تضم فصلًا للصف الأول الابتدائي به 42 تلميذًا، وفصلين للصف الثاني بعدد 62 تلميذًا. كما زار مدرسة مجمع عبد المحسن طاهر رزق الابتدائية، التي تضم 40 طالبًا في الصف الأول و85 طالبًا في الصف الثاني موزعين على فصلين. واطمأن وكيل الوزارة على انتظام الدراسة وتوزيع الكتب الدراسية للصفين الأول والثاني.

يُذكر أن اليوم شهد انطلاق الدراسة بمدارس أسوان، حيث خُصص اليوم الأول لاستقبال طلاب رياض الأطفال، والصفين الأول والثاني الابتدائي، بالإضافة إلى الصفوف الأولى في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

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