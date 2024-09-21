مصرع وفقدان 8 أشخاص بسبب الأمطار الغزيرة بمحافظة "إيشيكاوا" اليابانية

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم السبت، مصرع شخص، وفقدان سبعة آخرين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة على محافظة "إيشيكاوا".

وأضافت السلطات - حسبما ذكرته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الأمطار الغزيرة تسببت في انقطاع الكهرباء عن أكثر من ستة آلاف شخص في محافظة "إيشيكاوا"، فضلا عن ارتفاع منسوب المياه في 16 نهرا، وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا طارئا من الأمطار في مدينتي "واجيما" و"سوزو" وبلدة "نوتو" بمحافظة "إيشيكاوا" والذي يعد التحذير الأعلى على مقياس الوكالة المؤلف من خمس درجات.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني "يوشيماسا هاياشي" إنه سيجري التنسيق عن كثب مع الحكومات المحلية لضمان اتخاذ تدابير وقائية تشمل دعم عمليات الإجلاء، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل على تقييم حجم الأضرار بشكل سريع والمشاركة الكاملة في جهود الاستجابة للكوارث.

وأشارت (إن إتش كيه) إلى أن وزارة الدفاع اليابانية أرسلت عناصر من قوات الدفاع الذاتي إلى مدينتي "واجيما" و"سوزو" وبلدة "نوتو"، تلبية لطلب من السلطات في محافظة "إيشيكاوا".

وأعلنت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية تعليق خدمات القطار السريع ياماجاتا شينكانسن طوال اليوم السبت في كلا الاتجاهين بين محطتي "ياماجاتا" و"شينجو".. كما سيتم تعليق الخدمات غدا الأحد مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.