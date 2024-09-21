المشدد 7 سنوات لشخصين في تزوير المحررات الرسمية بالمطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 7 سنوات لشخصين في تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية بمنطقة المطرية.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت معلومات وتحريات تفيد قيام عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بتزوير المحررات الرسمية مقابل مبلغ مالى.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل وبحوزته مجموعة من الأوراق مدون عليها أختام منسوب صدورها لعدة جهات حكومية - جهاز كمبيوتر يحوى بداخله على نسخ لمحررات رسمية - جهازى "تقطيع وتغليف واعترف بممارسته النشاط الإجرامى مع اخر وتم ضبطه واعترفوا قيامهم تصوير الأختام على الأوراق المزورة لدى (مالك استوديو تصوير مقابل مبلغ مالى "تم ضبطه" وبحوزته آلة التصوير المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.