جهود إدارة صحة البيئة في تحليل مياه الشرب بمدارس الإسماعيلية وبورسعيد

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على المدارس والمعاهد الأزهرية، حيث تم المرور على ٧٤ مدرسة على مستوى المحافظة لمتابعة إجراءات الإصحاح البيئي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

جاء ذلك تطبيقًا لأهداف المبادرة الرئاسية "بداية" للتنمية البشرية، وبناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤؛ للتأكد من توافر بيئة صحية سليمة لأبنائنا الطلاب والمعلمين.

وتابعت الدكتورة غادة حسني مدير إدارة صحة البيئة أن مسئولي صحة البيئة قاموا بسحب عينات مياه شرب من المدارس لإجراء التحاليل اللازمة للتأكد من جودة المياه وسلامتها، وذلك ضمن خطة الأعمال الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلبة والطالبات على مستوى المحافظة، مشددًا على توفير بيئة صحية نظيفة داخل وخارج أسوار المدارس؛ بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين.