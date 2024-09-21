بالمر وسانشو يقودان تشكيل تشيلسي أمام وست هام

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق تشيلسي، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره وست بملعب لندن الأولمبي، في لقاء ينطلق في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

يقود الشاب المتألق كول بالمر تشكيل تشيلسي أمام وست هام، رفقة الوافد الجديد جادون سانشو، القادم من مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي الماضي.

ويجلس على مقاعد بدلاء البلوز، البرتغالي جواو فيليكس، بجانب بيدرو نيتو وكريستوفر نكونكو.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يأتي وست هام في المركز الرابع عشر وفي رصيده 4 نقاط.

تشكيل تشيلسي لمواجهة وست هام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ويسلي فوفانا - توسين أدارابيويو - مارك كوكوريلا

خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز - كول بالمر

وفي الهجوم: نوني مادويكي - نيكولاس جاكسون - جادون سانشو.