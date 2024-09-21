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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تلاميذ في البحيرة يرفضون الذهاب إلى مدرستهم في أول أيام الدراسة.. ما القصة؟

تلاميذ مدرسة براكس
تلاميذ مدرسة براكس
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شهدت مدرسة براكس للتعليم الأساسي بالإدارة التعليمية بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، واقعة غربية حيث رفض تلاميذ المدرسة الذهاب لمدرستهم تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، احتجاجا على نقلهم لمدارس أخرى تم توزيعهم عليها بسبب القرار الصادر بهدم مدرستهم.

وتوجه تلاميذ مدرسة براكس الي مقر المدرسة التي غلقه رافضين الذهاب الى المدارس التى تم توزيعهم عليها نظرًا لبعد المسافة عليهم.

وقال أولياء الأمور،  ان المدرسة مغلقة منذ 3 سنوات نظرا لعدم صلاحيتها،  وتم التواصل مع الجهات المعنية،  وتم استخراج تصاريح لإعادة البناء ولكن لم يتم الى الان البدء فى تنفيذ أعمال البناء.

ومن جانبها،  أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أنه فور وصول شكاوى أهالي تلاميذ مدرسة بركس الابتدائية،  التابعة لإدارة الدلنجات التعليمية بمحافظة البحيرة بتضررهم من قرار صادر  بإزالة المدرسة ، من اكثر من 3 سنوات، ولم يتم حتى الان، ونقلهم لمدارس تبعد عن محل اقامتهم باكثر من 15 إلى 20 كيلو متر،  وجهت بتشكيل لجنة بالتعاون بين الإدارة المحلية،  وهيئة الابنية التعليمية،  من أجل الذهب إلى مقر المدرسة وفحص الشكاوى المقدمة من أهالي الطلاب،

كما وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة  وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس مجلس مدينة الدلنجات بالذهاب الى مقر المدرسة لعمل تقرير شامل عن تلك المشكله، والاستماع إلى شكوى الاهالى.
كما أكدت الدكتورة جاكلين محافظ البحيرة، أنه  تم بالفعل إدراج تنفيذ مدرسة براكس للتعليم الأساسي ضمن خطة العام الحالى،  مشيرة الى أنه تم التوجيه بالبدء فى تنفيذ الأعمال الخاصة بتلك المدرسة على الفور.

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