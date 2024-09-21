محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات مديرية التربية والتعليم لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم، لبدء انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والذي ينطلق خلال ساعات في ١٠٦١ مدرسة تضم كافة مراحل التعليم ما قبل الجامعي، بإجمالي عدد ٣٨٥ ألف طالب وطالبة، على مستوى ٨ إدارات تعليمية بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وقد أنهت مدارس الإسماعيلية استعداداتها، لاستقبال طلاب الصف الأول بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت بعدد ٥٥ مدرسة، في ٨ إدارات تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، على أن تكتمل كافة الصفوف الدراسية بكافة مراحل التعليم وتنتظم في الدراسة بنهاية الأسبوع الجاري.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أنه استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد، تم وضع جدول مواعيد لتقسيم دخول طلاب المدارس على عدة أيام لضمان عدم حدوث تكدس بالمدارس في أول يوم دراسة.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بضرورة توفير كافة الإمكانات والسُبل لتسهيل العملية التعليمية بكافة المدارس بالإدارات التعليمية الثمانية، مؤكدًا على تعاون الجهات المختلفة؛ لتيسير فترات دخول وخروج الطلبة، وتذليل الاختناقات المرورية الناتجة عنها.

كما وجَّه "أكرم" الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس ومحيط المدارس وإزالة كافة الإشغالات ومنع تواجد الباعة الجائلين وصيانة أعمدة الإنارة بمحيطها، ورفع المخلفات أولًا بأول وتقليم الأشجار بالمدارس وحولها.

من جانبه، أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلي على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة.

كما تم الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وقد أكد أن مديري الإدارات التعليمية تابعوا كافة الإجراءات الصحية اللازمة وإعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع الأعضاء والتشديد على مديري المدارس بمتابعة تنفيذ جدول الإشراف اليومي والالتزام بالزي المدرسي، وحسن معاملة أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم والاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية، مع استمرار تكثيف أعمال النظافة.

واختتم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، تم إزالة كافة الإشغالات من محيط المدارس بالتعاون مع مجالس المدن والقرى، والتأكيد على قيم المواطنة وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني وتضافر كافة الجهود للعمل على خروج المدرسة في أجمل صورة لاستقبال أبنائنا الطلاب في العام الدراسي الجديد.

وكان محافظ الإسماعيلية، قد وجه بمتابعة جاهزية المدارس بالمحافظة، استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤-٢٠٢٥، والتأكد من صلاحيتها وتوافر كافة سبل الأمان والراحة للطلاب وكادر التدريس والإدارة، عن طريق لجنة مُشكَّلة من مكتب متابعة محافظ الإسماعيلية، الوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وذلك للمتابعة والتأكد من سلامة المباني والمنشآت، صلاحية المقاعد، دورات المياه، الكهرباء، مياه الشرب، والنظافة العامة داخل أسوار المدرسة، وحولها من الخارج، بالإضافة لمراجعة مستوى التأمين بالمدارس، وتوافر مهمات الحماية المدنية، وما يظهر أمام اللجنة من سلبيات أخرى للعمل على تلافيها.