العام الدراسي 2025 بإجراءات جديدة لحل أزمات عدة.. أبرزها سد عجز المعلمين بالمدارس وكثافة الطلاب في الفصول وإتاحة منصة تعليمية رقمية

مع بداية العام الدراسي الجديد 2025 اليوم السبت، في عدد من المحافظات والمدارس حسب خطة كل إدارة تعليمية في خفض الكثافة الطلابية، بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تطبيق عدة إجراءات خلال هذا العام.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن انتظام جميع الطلاب بالعام الجديد سيكون الأحد 22 سبتمبر الجارى، موضحة أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة تهيئة الأجواء للطلاب وتفعيل الإشراف اليومي ومتابعة دخول وخروج الطلاب من المدارس، مع التأكيد على رفع علم مصر فى طابور الصباح، وترديد النشيد الوطني وتحية العلم ضمن مراسم طابور الصباح بالمدارس، مع تقديم كل ما من شأنه جذب الطلاب للحضور بالمدارس، مشددة على أهمية تفعيل الغياب اليومى وإخطار أولياء الأمور بالغياب.

إجراءات العام الدراسي الجديد 2025

وأوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم انطلاق العام الدراسي الجديد وسط إجراءات جديدة سيتم تطبيقها للمرة الأولي خلال هذا العام.

38 ألف معلم على المعاش

تضمنت هذه الإجراءات، فحص مشكلة سد عجز المعلمين في المدارس، حيث بلغ عدد المعلمين الذين يخرجون على المعاش 38 ألف معلم، وسيتم الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية وزيادة نصاب الحصص بمقابل مادى، والاستعانة بالمعلمين بالمعاش، والاستعانة بمعلمى الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وتطبيق المبادرة الرئاسية لمسابقة تعيين 30 ألف معلم سنويًا.

كثافة الفصول

وجاء ضمن الإجراءات أيضًا أن تكون كثافة الفصول أقل من 50 طالبا داخل الفصل على مستوى 90% من المدارس بمختلف المحافظات، وتعديل الخريطة الزمنية وتوزيع الجدول الدراسى بشكل أفضل في توفير 33% من القوة التدريسية.

مواد اللغة العربية والتاريخ في المدارس الدولية

كما يتم إضافة (اللغة العربية والتاريخ) للمجموع بالمدارس الدولية لتعزيز وترسيخ الولاء والانتماء الوطنى وتشكيل خلفية ثقافية لدى الطلاب، وتطبيق قرار أعمال السنة ونظام التقييمات، وتقسيمها إلى الواجب المدرسى، وكراسة الحصة والتقييمات الأسبوعية والاختبارات الشهرية والأنشطة، والعمل على تحفيز الطلاب للعودة إلى المدرسة.

الحد من عمليات الغش

شملت هذه الإجراءات أيضا، تقديم منظومة تعليمية منضبطة داخل المدارس، وتطبيق آليات جديدة لمواجهة مختلف وسائل الغش خلال امتحانات الثانوية العامة، حيث أن 85% من المدارس الثانوية مزودة بكاميرات، ويتم حاليًا تركيب كاميرات في باقى المدارس.

منصة تعليمية رقمية

كما سيتم إتاحة منصة تعليمية رقمية تقدم محتوى تعليميا شاملا خلال شهر، وتقديم الدعم إلى مديرى المدارس والمعلمين ومساندتهم وتقويتهم واسترجاع هيبة المعلمين ومدير المدرسة وعدم التقليل من جهودهم، وأن دور مدير المدرسة محورى ورئيسى في المنظومة التعليمية فهو وزير داخل مدرسته ويجب أن يكون لديه الصلاحيات الكافية لإنجاح المنظومة التعليمية داخل مدرسته.

ولابد من تحقيق التكامل والتنسيق مع المجموعة الوزارية المعنية الاتصالات، والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى، فضلًا عن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» القائمة على تضامن وتكامل الوزارات ومؤسسات الدولة في تحقيق التنمية البشرية وبناء الشخصية المصرية، وذلك في ضوء رؤية رئيسية تتضمن الوصول إلى مستوى تعليم يُدرس في العالم الآن، كما سيتم إعداد مشروع قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة وعرضه على مجلس الوزراء ومجلس النواب.

مواعيد بداية ونهاية العام الدراسي 2025

يُذكر أن عدد أيام الدراسة الفعلية بالفصل الدراسي الأول 106 أيام بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، و97 يوما للفصل الدراسي الثاني بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية، لتصبح أيام الدراسية الفعلية للعام الدراسي الجديد 203 أيام.

يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت 21 سبتمبر الجارى، إلى الخميس الموافق 5 يونيو 2025، لتصل عدد الأسابيع الدراسية إلى 35 أسبوعا، حيث يبدأ الفصل الدراسي الأول، من 21 سبتمبر 2024، وينتهي الخميس 23 يناير 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت 11 يناير المقبل، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم السبت 8 فبراير 2025، وينتهي يوم الخميس الموافق 5 يونيه 2025، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني الصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 24 مايو 2025، (الدبلومات الفنية) يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، والثانوية العامة يوم السبت الموافق 14 يونيه 2025.