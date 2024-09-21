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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حبس 3 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة بالقليوبية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قررت نيابة مركز الخانكة، حبس 3 عناصر إجرامية  4 أيام على ذمة التحقيقات بحوزتهم أسلحة نارية ذخيرة مختلفة الأعيرة.

كما قررت النيابة إرسال المضبوطات إلى المعمل الجنائي وطلب تحريات مباحث مركز شرطة الخانكة حول ظروف وملابسات الواقعة وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين.

كما قررت نيابة العبور حبس عنصر إجرامي أيضا بحوزته بندقية خرطوش وفرد محلي وكيلو ونصف مخدرات 4 أيام على ذمة القضية.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود معلومات بقيام عناصر تشكيل عصابي مسلح بدائرة مركز شرطة الخانكة بحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

جرى تشكيل فريق بحث وتوصلت تحرياته إلى أن المتهمين 3 أشخاص ولهم معلومات جنائية يحوزون أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات قامت قوة كبيرة من مباحث المركز وألقي القبض عليهم جميعا وبحوزتهم 2 بندقية آلية و2 بندقية خرطوش وطبنجة وفرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

كما ألقت مباحث قسم ثان العبور القبض على عنصر إجرامي له معلومات جنائية وبحوزته بندقية خرطوش وفرد محلي و عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و1,200 كيلو جرام من الحشيش المخدر ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية 3 عناصر إجرامية 4 أيام علي ذمة التحقيقات