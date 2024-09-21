استشهاد 5 عاملين بوزارة الصحة الفلسطينية وإصابة آخرين في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، عن استشهاد 5 من العاملين بالوزارة وإصابة آخرين جراء استهداف مخازن الوزارة جنوب قطاع غزة، وفقًا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، تلقته "قدس برس"، اليوم السبت، إن طواقم الإسعاف لا تستطيع الوصول لانتشال الشهداء وإسعاف الجرحى"، مناشدةً جميع المؤسسات الأممية والجهات المعنية للتدخل من أجل حماية وإنقاذ الجرحى من المكان المستهدف.

وواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 351 على التوالي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 41 ألفًا و272 شهيدا، وإصابة 95 ألفًا و551 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.