خلال أسبوع.. بني سويف تستقبل 127 سائحًا متعددى الجنسيات أثناء رحلات بين القاهرة وأسوان

استقبلت محافظة بني سويف، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من البواخر السياحية "فنادق عائمة" خلال رحلاتها بين القاهرة وأسوان، وعلى متنها فوج 127 من السياح متعددي الجنسيات وكان في استقبال الفوج، رانيا عزت مدير عام السياحة ،هبة السيد وكيل الإدارة، محمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم أعدت الإدارة العامة للسياحة برنامجاً سياحياً، تضمن استقبال الأفواج بالمرسى السياحي أثناء توقف تلك البواخر بمدينة بني سويف ( كلوب فيجن، رويال فيجن، داركم، لاترافيا)، وتم تنظيم جولة حرة بالممشى السياحي لكورنيش النيل، للاستمتاع بمنظر ورعة النيل، بجانب توزيع بعض المطويات والكتيبات عليهم للتعريف بأهم المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

من جانبها، أشارت مدير السياحة، إلى أن أعضاء الأفواج السياحية عبروا عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وجمال وروعة الطبيعة واعتدال الطقس خلال الفترة الحالية في بني سويف، معربين عن تقديرهم لمحافظ الإقليم والتنفيذيين القائمين على استقبالهم وتوفير كافة التسهيلات والتأمين أثناء توقفهم بالمحافظة أثناء رحلاتهم النيلية بين القاهرة وأسوان.