خلال استلامه جائزة سان سيباستيان.. خافيير بارديم يشيد بدور زوجته بينيلوبي كروز

اثنى النجم الإسباني خافيير بارديم، على زوجته الممثلة الشهيرة بينيلوبي كروز، أثناء قبوله جائزة الإنجاز مدى الحياة دونوستيا خلال حفل افتتاح مهرجان سان سيباستيان السينمائي لعام 2024.

بارديم، الذي لعب أدوار البطولة في عدد من الأفلام المهمة، مثل: “No Country for Old Men"، و"Skyfall"، و"Biutiful"، تقبل الجائزة من شقيقيه مونيكا وكارلوس بارديم، اللذين أشادا بأخيهما في مسرح كورسال خلال حفل الافتتاح.

وأشار بارديم إلى أنه فاز بجائزة سيلفر شيل لأفضل ممثل قبل 30 عامًا، في نفس اليوم تقريبًا، في عام 1994. وقال الممثل: "كانت بداية صداقة عظيمة مع هذا المهرجان السينمائي الجميل الذي قدم لي الكثير على المستوى الشخصي والمهني".

وأضاف: "أريد أن أهدي هذه الجائزة لأربعة أشخاص: والدتي، التي كانت حاضرة، إنها هنا في المسرح وهي سعيدة، يمكنني أن أشعر بذلك".

ولكن أكبر صيحات الاستحسان من جانب الحضور كانت عندما تحدث بارديم بصراحة عن حبه لزوجته بينيلوبي كروز التي تزوجها في عام 2010: "وإلى المرأة التي أحبها والتي شاركتها الحياة، أود أن أشكرك وأعبر عن امتناني العميق لكونك إنسانة وكيف يمكنك أن تكوني مسؤولة عن الحياة، وحياة أطفالك، وحياة عائلتك، وأمك، وأصدقائك، وحياة الآخرين، والعديد من الأشخاص الذين لا تعرفينهم والذين تعانين من أجلهم وتعتنين بهم، ولا شك أن حياة هذا الرجل الذي هو هنا، والذي يحبك ويشكرك كثيرًا على ذلك". وشكر بسرعة طفليهما ليو ولونا.

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