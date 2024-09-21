محافظ البحيرة تضع حجر الأساس لموقف أبو حمص الجديد| صور

وضعت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، حجر الأساس لموقف أبو حمص الجديد، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التحتية وضمن جهود الدولة لتحسين خدمات النقل والمواصلات، يأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي وإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

جاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي، السكرتير العام، كامل غطاس، السكرتير العام المساعد، والدكتورة رشا فوزي، مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، واللواء مدحت الزغد، رئيس مركز ومدينة أبو حمص واللواء عبد المنعم السبيعي، المدير التنفيذي لمشروع المواقف والعميد أركان حرب ياسر شوقي، مساعد المستشار العسكري وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأبو حمص.

والمشروع مقام على مساحة إجمالية قدرها 3.5 فدان، بصافي مساحة (12600 متر مربع) بخلاف الشوارع الداخلية ويستوعب 394 سيارة، وتبلغ تكلفة المشروع 30 مليون جنيه، ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي الذي يربط الشوارع المحيطة بالموقف بمحور المحمودية وطريق ساسون الجديد، ما يسهم في تخفيف الازدحام المروري والضغط عن وسط المدينة.

والتقت الدكتورة جاكلين عازر، بعدد من السائقين الذين أشادوا بمشروع الموقف الجديد، وأكدوا أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير في تسهيل الحركة المرورية والحد من الازدحام الذي كانت تعاني منه المنطقة سابقًا، كما عبروا عن امتنانهم لجهودها منذ توليها المنصب وتوجيهاتها المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية في المرافق العامة.

وأكدت محافظ البحيرة أن مشروع إنشاء الموقف يأتي انطلاقًا من تأكيد القيادة السياسية على أهمية إنشاء مشروعات تنموية، وضمن جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الانتقال داخل المحافظات وخارجها، كما يعكس التزام المحافظة بتلبية احتياجات مواطنيها وتحسين جودة حياتهم.