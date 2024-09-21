تنفيذ خطوط مياه بطول 3 كيلومترات بقريتي كفر المدينة وهانون بالشرقية

صرح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه يجري حاليًا تنفيذ خطوط مياه بطول 3 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2450000 جنيه مصري، بقريتي كفر المدينة وهانون بمركز ومدينة منشأة أبو عمر وذلك بالتعاون مع إحدي مؤسسات المجتمع المدني في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء إنسان)، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والمؤسسة وتأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

وأوضح أبو حلاوة، أن الخطوط المنفذة سوف تخدم ما يقرب من 4000 نسمة من أهالي القريتين مؤكدا على أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.