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السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تنفيذ خطوط مياه بطول 3 كيلومترات بقريتي كفر المدينة وهانون بالشرقية

جانب من تنفيذ خطوط
جانب من تنفيذ خطوط مياه الشرب بطول 3 كم
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صرح المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بأنه يجري حاليًا تنفيذ خطوط مياه بطول 3 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 2450000 جنيه مصري، بقريتي كفر المدينة وهانون بمركز ومدينة منشأة أبو عمر وذلك بالتعاون مع إحدي مؤسسات المجتمع المدني في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء إنسان)، وذلك وفقا لبروتوكول التعاون بين الشركة والمؤسسة وتأكيدا للدور المجتمعى للشركة.

وأوضح أبو حلاوة، أن الخطوط المنفذة سوف تخدم ما يقرب من 4000 نسمة من أهالي القريتين مؤكدا على أن الشركة تقدم كافة التسهيلات الممكنة فى إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون التام مع كافة المؤسسات التى تساهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

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