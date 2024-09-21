وزير الصحة يلتقي السفير المصري بالهند لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، السفير كامل جلال، سفير مصر لدى دولة الهند، لبحث ملفات القطاع الصحي التي يمكن التعاون بها بين الدولتين، جاء ذلك بحضور الدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتور عمرو حسن، مستشار الوزير لشؤون السكان وتنمية الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بتهنئة السفير على تكليفه سفيرًا لمصر لدى الهند، مؤكدًا حرص مصر على التعاون مع الهند في تصنيع الدواء، والمواد الخام، واللقاحات، ونقل تكنولوجيا التصنيع، وتعزيز فرص الاستثمارات بين الجانبين.

وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير أكد على أهمية التنسيق والتعاون مع الجانب الهندي في تصنيع المواد الخام الدوائية بمواصفات وجودة عالمية، وإمكانية تنفيذ ذلك من خلال مدينة الدواء المصرية "gypto pharma"، وكذا التعاون في مجال تصنيع الأجهزة الطبية.

وأضاف عبد الغفار، أن الاجتماع تناول مناقشة سبل التعاون لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، واستحداث خطوط إنتاج لبعض اللقاحات من خلال التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «ڤاكسيرا» ومعهد سيروم الهندي، الذي يعتبر من أكبر المصانع المنتجة للقاحات في العالم، حيث تمكنت وزارة الصحة والسكان في ظل تلك الشراكة من تصنيع 9 أنواع من اللقاحات التي تستخدم في التطعيمات الإجبارية.

وتابع عبد الغفار، أن الوزير بحث مع السفير، سبل التعاون في نقل الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي، وكذا الاستفادة من خبرات الجانب الهندي في مجال مكافحة التهاب الكبد الدهني، وإنشاء فريق عمل مشترك لتطوير، وتنفيذ استراتيجيات شاملة في مجال الصحة الواحدة، ومكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، منوهًا إلى أن الاجتماع تطرق لمناقشة سبل التعاون في مجال تصنيع وسائل منع الحمل من خلال إتاحة الفرص للاستثمارات الهندية من خلال الحوافز الاستثمارية التي توفرها مصر للمستثمرين.

ووجه السفير كامل جلال الشكر للدكتور خالد عبد الغفار، على التنسيق مع جانب الهندي والتعاون مع المنظمات الدولية لاستقبال الجرحى، والمصابين الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، مؤكدًا التقدير العالمي لجهود مصر في توفير أفضل الخدمات العلاجية، والصحية للفلسطينيين.

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