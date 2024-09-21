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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الأشغال والنقل اللبناني: التصرفات الإسرائيلية تهدد الإنسانية وتزيد معاناة المدنيين

وزير الأشغال والنقل
وزير الأشغال والنقل اللبناني، علي حمية
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أدان وزير الأشغال والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم السبت، التصرفات الإسرائيلية التي وصفها بأنها تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية الإنسانية، مشددا على خطورة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المباني السكنية ويزيد من معاناة المدنيين. 
وقال حمية، في مؤتمر صحفي له بالضاحية الجنوبية، "إن العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف المباني السكنية يتسبب في مآسٍ إنسانية حيث نشاهد أطفالًا يرفعون من تحت الأنقاض، ونساءً ورجالًا مدنيين عزل"، متسائلا أين القانون الدولي؟ وأين الإنسانية التي يتباهى بها المجتمع الدولي؟" مؤكدا أنه حتى الآن مازال هناك أكثر من 20 مفقودا تحت الأنقاض.
وأشار إلى كلمة وزير الخارجية اللبناني التي ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي، والتي وصف فيها الواقع الحقيقي لما تفعله إسرائيل في لبنان والمنطقة.. محذرا من أن إسرائيل "تأخذ المنطقة إلى حالة من الحرب".
وأضاف "أن لبنان منذ تواجد هذا الكيان على حدوده يعيش تحت تهديد مستمر.. ولكن اليوم، ما نشهده من فظاعات يعد استهدافًا مباشرًا للإنسانية، حيث أصبح الأطفال والنساء أهدافًا للعدو الإسرائيلي".

الضاحية الجنوبية لبنان بيروت