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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه البحيرة: تخفيف ضغوط الخدمة بمحطة شرق النوبارية بنسبة 50%

محطة إنتاج مياه الشرب
محطة إنتاج مياه الشرب شرق النوبارية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، عن تخفيف ضغوط مياه الشرب بمحطة إنتاج مياه الشرب شرق النوبارية بنسبة 50%، مما سيؤثر على بعض المناطق في مدينتي حوش عيسى وأبو المطامير، ويأتي هذا الإجراء نتيجة عطل مفاجئ في كابل التحكم بالمحطة.

مياه البحيرة: عودة المحطة للعمل بكامل طاقتها فور إتمام الإصلاحات

وقامت فرق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بعملية الإصلاح اللازمة، وسيتم الإعلان عن موعد الانتهاء وعودة المحطة للعمل بكامل طاقتها فور إتمام الإصلاحات.

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، حرصها الدائم على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وتعمل على إصلاح الأعطال في أسرع وقت ممكن لتفادي أي تأثيرات سلبية على إمدادات المياه. كما تدعو الشركة المواطنين في المناطق المتأثرة لاتخاذ التدابير اللازمة لتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإصلاح.

وقدمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، الاعتذار عن أي إزعاج قد يسببه هذا العطل، وأكدت أن فرق الطوارئ تبذل قصارى جهدها لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أقرب وقت ممكن.

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