خبراء أمازون يتعهدون بتقديم حلول مبتكرة لمعالجة مشكلات التسوق الإلكتروني

تعهد خبراء شركة (أمازون) الأمريكية للتجارة الإلكترونية بتقديم حلول مبتكرة لمعالجة مشكلات التسوق الإلكتروني.

جاء ذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي المنعقد في مدينة "سياتل" بالعاصمة الأمريكية واشنطن؛ لبحث سبل تطوير التسوق الإلكتروني.

وقال خبراء أمازون، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، أن "المؤتمر يعد منصة مهمة لعرض الأفكار والأعمال التي تم تطويرها في الفترة الماضية، وفرصة للتواصل بين الأشخاص المهتمين بالأعمال التجارية، خاصة الشركات الصغيرة لإيجاد أفضل السبل لإنجاح أعمالهم".

وأوضح الخبراء أن "أمازون طرحت خلال المؤتمر تطبيقات تساهم في تيسير إدارة سلسلة التوريد وتذليل عقبات تسليم البضائع".