السفير الروسي بالقاهرة: موسكو تتفهم مدى التحديات أمام مصر بسبب الحرب في السودان

أكد جيورجي بوريسنكو السفير الروسي بالقاهرة، أن موسكو تشعر بمعاناة الشعب السوداني بسبب الحرب الأهلية في السودان، وتتفهم موسكو مدى المشاكل التي تنعكس على مصر بسبب هذه الحرب، ونسعى لإيقاف العمليات العسكرية في ليبيا والسودان في أسرع وقت ممكن، وموسكو تدخلت لمساندة النظام الشرعي في سوريا في 2015، في ظل الدعم الغربي للجماعات الإرهابية متعددة الجنسيات لتغيير النظام السوري، وداعش عندما كانت تُقاتل الجيش السوري فكان هذا على هوى الأمريكان، وبعد قتال داعش لبعض المواطنين الأمريكان صنفت الولايات المتحدة داعش كجماعة إرهابية.

وأضاف السفير الروسي بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، أن معظم الأراضي السورية حتى الآن محتلة من قبل الغرب والولايات المتحدة حتى هذه اللحظة، ويستغل الاحتلال الغربي الموارد السوري لمصالحه الشخصية، متمنيًا تسوية النزاع في سوريا، ولكن للأسف أمريكا تُعطل أي جهود لتسوية هذا النزاع أو أي مساعدات تقدم لدمشق، وتحدث الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عن ضرورة أن يترك الرئيس السوري بشار الأسد السلطة، لكن هذا لم يحدث، ويسعدنا أن أوباما "هو اللي ترك السلطة، وبشار الأسد ما زال في السلطة".

واستقبلت جريدة "البوابة نيوز" السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسنكو، بحضور الدكتورة داليا عبد الرحيم رئيس التحرير، وخالد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، والدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أجرت معه لقاءً تناول العلاقات المصرية الروسية وتطورات الحرب في أوكرانيا والصراع العالمي.