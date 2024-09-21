وزير خارجية النمسا يؤكد تضامن بلاده المستمر مع أوكرانيا

أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج، تضامن بلاده المستمر مع أوكرانيا، مشيرا إلى أنه سيواصل دعم كييف على المستوى الثنائي وداخل الاتحاد الأوروبي، خاصة في المجال الإنساني.

وقال شالينبرج - في تصريح اليوم السبت - "إن العملية العسكرية الروسية مستمرة منذ أكثر من 900 يوم، المعاناة الإنسانية والأضرار المادية في أوكرانيا تكاد لا تطاق، مضيفا "أن دعم النمسا لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها لن يضعف، لقد وقفنا معها منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الروسية وسنواصل القيام بذلك".

وكان وزير الخارجية النمساوي قد التقى - في وقت سابق - وزير الخارجية الأوكراني "أندريه سيبيها" في اجتماع عمل لأول مرة كجزء من رحلته الأولى إلى الخارج عبر الدول المجاورة لأوكرانيا.