قريبا.. العربي للنشر تصدر "هذه ليست رواية عن الحب"

تصدر قريبا عن العربي للنشر والتوزيع الترجمة العربية للرواية الألمانية "هذه ليست رواية عن الحب" للكاتبة كارولين فال، التي تصدرت قائمة الأكثر مبيعًا لمجلة "دير شبيجل"، وتجاوزت مبيعات النسخة الأصلية باللغة الألمانية من الرواية 100,000 نسخة.

وتم إصدار الرواية قبل ثلاثة أشهر فقط، وسرعان ما صعدت إلى قمة قوائم الكتب الأكثر مبيعًا لدى متحدثي الألمانية، لتصبح ظاهرة ثقافية، حيث حصلت على جائزة "أفضل رواية من قبل بائعي الكتب المستقلين في ألمانيا لعام 2023"، وفازت أيضًا بلقب "أفضل رواية لعام 2024 في تجارة الكتب السويسرية-الألمانية".

كما حصلت على جائزة جمهور "بايريشير روندفونك" من بايريشير بوك، مما يبرز تأثيرها الكبير وإقبال القراء عليها.



وتتحدث الرواية، التي تستعد للترجمة إلى 19 لغة بينها العربية، بترجمة تقوى عبد العظيم، عن "تيلدا" التي تعيش حياة رتيبة وتعيسة تتمحور حول الدراسة، والذهاب إلى السوبر ماركت، ورعاية أختها الصغيرة "إيدا"، و-في الأيام السيئة- أمها المدمنة على الكحول. تكره "تيلدا" بلدتها الصغيرة، حيث رحل أصدقاؤها منذ فترة طويلة، ويعيشون في "أمستردام" أو "برلين"، ولم يبقَ سواها. لأن شخصًا ما يجب أن يكسب المال ويتحمل المسئولية. لكن في يومٍ من الأيام يتبدَّل الحال، حيث أُتيحت لـ"تيلدا" فرصة التقدُّم لشهادة الدكتوراه في "برلين"، ويومض مستقبلٌ واعد بالحرية. كما يظهر "فيكتور"، الأخ الأكبر لـ"إيفان"، الذي كان صديقًا لـ"تيلدا". عندما تعتقد "تيلدا" أن كل شيء -تقريبًا- سيكون على ما يرام، تتعقد الأمور وتخرج عن السيطرة تمامًا.

ويقول الناشر العربي: تعرض الرواية الصراعات الشخصية لامرأة شابة، بالإضافة إلى موضوعات أوسع مثل الاختلاف الطبقي والامتياز وإهمال الوالدين وإدمان الكحول. ومع ذلك، لا يوجد مبالغة في أي من هذه الأمور، مما يضمن أن الشخصيات تحتل مركز الصدارة وأن الرواية متصلة ومتنوعة.

الكاتبة الألمانية كارولين فال

كارولين فال هي كاتبة ألمانية معروفة بإبداعها في سرد القصص الجذابة. وقد حققت روايتها الأولى "هذه ليست رواية عن الحب" نجاحًا ملحوظًا، حيث أسرت قلوب القراء في ألمانيا وحول العالم.

وحسب الناشر، تستمر رواية كارولين فال في جذب الانتباه بفضل قصتها المميزة وأسلوبها الرائع، مما يجعلها واحدة من الأعمال الأدبية التي تستحق المتابعة على الصعيدين المحلي والدولي. إن النجاح الكبير الذي حققته يعكس الجودة العالية للأدب وقدرته على التأثير والإلهام، وقدرتها على نسج حبكات معقدة مع عمق عاطفي جعلتها تحظى بالإشادة النقدية واتباع مخلص. تستمر أعمالها في إلهام وإشراك القراء في جميع أنحاء العالم.