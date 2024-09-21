تعليم البحيرة: انتظام الدراسة في 1460 مدرسة بأول أيام العام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة عن انتظام الدراسة بمدارس المحافظة بمختلف المراحل والنوعيات الدراسية داخل 1460 مدرسة تعمل يوم السبت موزعة على جميع الإدارات التعليمية الثمانى عشر.

وقال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تستكمل الدراسة غدا الأحد كليا بجميع مدارس المحافظة البالغ عددها 4229 مدرسة بكافة مراحلها الدراسية ونوعياتها المختلفة مقيدا بها حوالى ١٦٣٩١١٥ طالبا وطالبة (٩٧٧ رياض أطفال رسمى وخاص ودولى، ١٨١٩ ابتدائى رسمى وخاص ودولى، ١٠٢١ إعدادى عام وخاص ومهنى، ١٩٦ ثانوى عام وخدمات، ٢١٦ ثانوى فنى وخدمات)، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة والتأكيد على جميع مديرى عموم الإدارات التعليمية من إتمام كافة الاستعدادات وتشكيل غرف عمليات للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية وتفعيل القرارات الوزارية وتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة فى هذا الشأن وتذليل كافة المعوقات التى تعوق حسن سير وانتظام العملية التعليمية أولا بأول.

وأكد يوسف الديب، أن المديرية قد أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب بمدارس البحيرة والتعامل مع أية مشكلة طارئة من خلال انعقاد دائم لغرفة العمليات المركزية بالمديرية والتى تم ربطها بغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية مشيرا إلى أنه قد سبق وتم عقد عدة اجتماعات لبحث كافة الاستعدادات والانتهاء من حركة النقل والندب والتأكد من تطبيق كافة الضوابط الواردة فى الكتاب الدورى للوزارة كما تم متابعة جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب والعام الدراسي الجديد من خلال جولات ميدانية مكثفة على جميع مدارس الإدارات التعليمية وتم التأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة ومراجعة دورات المياه واسلاك الكهرباء وبلاعات الصرف والنوافذ و الشبابيك والأثاث والمقاعد والتأكيد على نظافة المدارس من الداخل والخارج وكذا الانتهاء من طلاء ودهان الأسوار وتجديد الاعلام وتقليم الأشجار وتهذيبها .

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المعلمون قد قاموا اليوم باستقبال الأطفال بالمدارس بالورود وتوزيع الحلوى والإعلام المصرية مصحوبة بفقرات غنائية وطنية لإزالة الرهبة من نفوس الطلاب وظهور المدارس في أبهى صورة لاستقبال طلابها.

واستهلت جميع المدارس اليوم يومها الدراسي الأول بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى وكلمة فى طابور الصباح للترحيب بالطلاب الجدد وتم التشديد على ضرورة تحقيق الانضباط الإداري داخل الإدارات التعليمية والمدارس وتطبيق قواعد الحضور والغياب على الطلاب والمعلمين.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة تحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

متمنين عام دراسى ناجح وأن تكلل كافة الجهود بالتوفيق.