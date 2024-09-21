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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أم تحضر مع ابنتها بنفس مدرستها بكفر الشيخ بعد تخرجها منها بـ21 سنة

بمدرسة بكفرالشيخ .. مدرس ومدرسة ما زالا على قوة العمل

الأم وابنتها في أول
الأم وابنتها في أول أيام الدراسة بكفرالشيخ
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حرصت إحدى الأمهات على توصيل ابنتها الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة إبراهيم الشناوي الثانوية بنات بقرية الحمراوي التابعة لمركز كفر الشيخ، لتقف معها في فناء المدرسة ذاتها التي تخرجت منها الأم قبل 21 سنة وتحديدًا في 2003.

وتقول الأم سمية أبوزيد، إنها تخرجت من ذات المدرسة الثانوية قسم علمي علوم، والتي التحقت بها ابنتها ولكن مع فارق توقيت 21  سنة، وأصرت على توصيل ابنتي للمدرسة لاستجمع ذكريات الصبا، وأرى أساتذتي الذين ما زالوا يعملون بها ومنهم الأستاذ بسيوني مدرس اللغة العربية، والذي جعلني أحب اللغة العربية وأتفوق فيها وكذلك الأبلة سحر مدرسة الكيمياء .

وتضيف الأم كان المدرسون والمدرسات يقومون بالشرح الوافي لنا، وكنا نحضر قرابة الـ90% طوال العام، ولم يكن الاعتماد على الدروس الخصوصية بشكل كامل كما هو الحال الآن، لافتة إلى أنها تخرجت من كلية التربية قسم اللغة الإنجليزية، وأنها تتمني لأبنتها تسنيم ولجميع زميلاتها التفوق مع تطبيق قرار وزير التربية والتعليم بالحضور .

وشكرت الأم، إدارة المدرسة علي النظافة والنظام وحسن استقبال الطالبات وأولياء أمورهن في اليوم الأول من بدء العام الدراسي الجديد بكفر الشيخ.

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٢٠٢٤٠٩٢١_١٠٥٦٤١

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بدء العام الدراسي الجديد بكفرالشيخ الصف الأول الثانوي مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ أم تصطحب ابنتها الطالبة بمدرسة تخرجت منها قبل 21 عاما بكفر الشيخ تعليم كفر الشيخ