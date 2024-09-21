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السبت 21 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كولر يحدد موعد سفر بعثة الأهلي إلى السعودية لخوض مباراة السوبر الأفريقي

بعثة الأهلي
بعثة الأهلي
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استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد السفر إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، في كأس السوبر الأفريقي بالمباراة التي ستقام على ملعب المملكة أرينا بالرياض، والمُقرر لها يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري.

وحدد كولر يوم 25 سبتمبر الحالى للسفر إلى الرياض استعدادا للسوبر الأفريقي، وذلك عقب خوض مباراة جورماهيا الكيني، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الأهلي سيواجه فرق جورماهيا الكيني مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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