اليابان تؤجل تسليم قاعدة تدريب جديدة للقوات الأمريكية إلى عام 2030

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية اليوم /السبت/ عن تأجيل تسليم قاعدة جديدة تابعة لقوات الدفاع الذاتي من المقرر أن تستضيف تدريبات للطائرات المقاتلة الأمريكية، إلى عام 2030 إي بعد ثلاث سنوات من الموعد المحدد.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن بيان الوزارة القول إن بناء القاعدة على جزيرة ماجي بمحافظة كاجوشيما بدأ في يناير 2023 وكان من المقرر أن يستمر لمدة أربع سنوات، إلا أنه من المتوقع أن تكتمل القاعدة في مارس 2030.

ووفقا للوزارة، فإن التأخير في استكمال القاعدة يرجع بشكل أساسي إلى نقص القوى العاملة والمواد اللازمة لبناء مرافق مؤقتة لاستيعاب عمال البناء بعد زلزال قوي ضرب محافظة إيشيكاوا في يوم رأس السنة الجديدة، كما أن الأمواج العاتية حول الجزيرة تعيق نقل المواد فضلا عن عدم ملاءمة الأرض والرمال في الجزيرة لأعمال مكب النفايات.

وبموجب خطة اتفقت عليها الحكومتان اليابانية والأمريكية، سيتم نقل موقع تدريب الإقلاع والهبوط للطائرات المقاتلة الأمريكية من جزيرة إيووتو في المحيط الهادئ، على بعد حوالي 1250 كيلومترًا جنوب طوكيو، إلى جزيرة ماجي بعد بناء مدرجين في جزيرة ماجي.

وكان الجيش الأمريكي يجري تدريبات على الطائرات المقاتلة في قاعدته في أتسوجي بالقرب من طوكيو حتى تم نقل موقع التدريب إلى جزيرة إيووتو في أوائل التسعينيات كإجراء مؤقت بسبب شكاوى الضوضاء من السكان المحليين.

وكجزء من إعادة تنظيم القوات الأمريكية في اليابان، تم نقل جميع الطائرات المقاتلة بحلول عام 2018 من أتسوجي إلى إيواكوني في محافظة ياماجوتشي غرب اليابان، مما أدى إلى رحلات أطول إلى موقع التدريب حيث تقع إيواكوني على بعد حوالي 1400 كيلومتر شمال غرب إيووتو.

وبعد أن طلبت واشنطن من طوكيو إعداد موقع أكثر ملائمة ودائم للتدريبات، ظهرت جزيرة ماجي، الواقعة على بعد حوالي 400 كيلومتر جنوب إيواكوني، كموقع مرشح بينما ستستخدم القاعدة الجديدة أيضًا للتدريبات من قبل طائرات مقاتلة شبحية من طراز F-35B تابعة لقوة الدفاع الذاتي الجوية المقرر نشرها في محافظة ميازاكي.