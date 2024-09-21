السفير الروسي بالقاهرة: ندعم الموقف المصري حول النزاعات الحادثة في الشرق الأوسط

أكد جيورجي بوريسنكو السفير الروسي بالقاهرة، أن هناك دولا عربية سيكون لديها دور كبير على مستوى العالم خلال الفترة المقبلة، ومن هذه الدول مصر التي تملك الكثير من الإمكانيات للقيام بدور محوري، وحل النزاعات الدولية لا يكون بالتمني، ولكن من خلال التعاون مع العديد من الدول، لإيجاد حل لهذه النزاعات.

وأضاف، أن الموقف الروسي يدعم الموقف المصري حول النزاعات الحادثة في الشرق الأوسط، وروسيا تتعاون مع مصر في مواجهة الإرهاب في ليبيا الذي لم يعد قادرًا على الاستحواذ على جميع الأراضي الليبية، ونبذل جهودًا كبيرة مع الجانب المصري لتوحيد الأراضي الليبية من خلال إعداد انتخابات ليبية، لإيجاد برلمان موحد لليبيا.

وأوضح السفير الروسي بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ، أن روسيا تدعم الجهود المصرية والعربية في إيقاف الحرب على قطاع غزة والضفة العربية، لافتًا إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد على ضرورة وقف إراقة الدماء في هذا الصراع، فروسيا من أوائل الدول في مجلس الأمن التي تقدمت بمشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة، ولكن هذا القرار عُطل من قبل الدول الغربية مثل أمريكا وفرنسا.

واستقبلت جريدة "البوابة نيوز" السفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسنكو، بحضور الدكتورة داليا عبد الرحيم، رئيس التحرير، وخالد عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس إدارة جريدة البوابة نيوز، والدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث أجرت معه لقاءً تناول العلاقات المصرية الروسية وتطورات الحرب في أوكرانيا والصراع العالمي.