نقيب المهندسين يلتقي أعضاء مجلس جمعية خريجي هندسة حلوان

أعلن مجلس جمعية خريجي كلية الهندسة بحلوان التضامن مع المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين ومجلس النقابة، وتأييد قرارات مؤتمر التعليم الهندسي الذي عقدته النقابة، والتضامن مع النقابة في القضايا المرفوعة ضدها من الحاصلين على بكالوريوس الهندسة من حاملي شهادة ثانوية عامة- قسم أدبي، وشهادات الدبلومات الفنية دون معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة.

وكان المهندس طارق النبراوي، استقبل مجلس الجمعية بمكتبه بمقر النقابة العامة للمهندسين.

خلال اللقاء، استعرض المهندس طارق النبراوي الجهود المبذولة من قِبَل النقابة للتصدي لفوضى التعليم الهندسي، والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، والتي تتوافق مع صحيح القانون"، كما عبر عن شكره وامتنانه لمجلس جمعية خريجي كلية الهندسة جامعة حلوان.

من جانبه، أعرب وفد مجلس جمعية خريجي كلية الهندسة بحلوان عن تقديره للجهود المبذولة من النقابة، للتصدي لقضية التعليم الهندسي، وهو ما يؤكد أن النقابة فى أيدٍ أمينة، معلنين رفضهم التام حصول خريجي ثانوية عامة- قسم أدبي، على بكالوريوس الهندسة، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، والذي يلزم بأن يكون خريجو كليات الهندسة حاصلين على ثانوية عامة- قسم علمي رياضة، كما أعلنوا رفضهم حصول حاملي شهادات الدبلومات الفنية على بكالوريوس الهندسة إلا بعد معادلتها بشهادة الثانوية العامة من الجهات المختصة.

ضم وفد مجلس جمعية خريجي كلية الهندسة بحلوان، كلًّا من الأستاذ الدكتور مصطفى القاياتي- رئيس الجمعية، والمهندسة فاطمة ثابت- أمين عام الجمعية، والأستاذ الدكتور إمام السداوي، والأستاذ الدكتور ماجد أبو عضمه- عضوي الجمعية.