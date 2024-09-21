انخفاض على أغلب الأنحاء.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى الاثنين المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 21 سبتمبر 2024 إلى الاثنين 23 سبتمبر 2024، موضحة أن أغلب المناطق تشهد انخفاضا في درجات الحرارة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة والمحسوسة في الظل حتى الاثنين المقبل:

السبت 21 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.

الأحد 22 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 درجة والمحسوسة 35 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 36 درجة والمحسوسة 38 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 35 درجة المحسوسة 37 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.



الإثنين 23 سبتمبر

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 32 درجة والمحسوسة 34 درجة.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة والمحسوسة 32 درجة.

- جنوب سيناء: العظمى 35 درجة والمحسوسة 37 درجة.

- شمال الصعيد: العظمى 34 درجة المحسوسة 36 درجة .

- جنوب الصعيد: العظمى 38 درجة المحسوسة 39 درجة.