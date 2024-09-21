في ذكرى ميلاده.. خليل مرسي من كلية الزراعة إلى عالم الفن

تحل اليوم الموافق ٢١ سبتمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل خليل مرسي، والذى قدم رحلة فنية لأضلاع الفن الثلاث بين السينما والدراما والمسرح.

البداية مع الفن

تخرج الفنان خليل مرسي في كلية الزراعة، ثم درس بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ولم يكتف بذلك، بل حصل على الدكتوراه بالمسرح، ثم رأس قسم المسرح بجامعة ٦ أكتوبر.

مشوار فنى مع كبار النجوم

شارك الفنان خليل مرسي كبار نجوم الفن المصري والعربي، قدم مع الفنان أحمد زكي، والفنان نور الشريف، والفنان يحيى الفخراني، وغيرهم الكثير من النجوم.

الفنان خليل مرسي

"الريس مرسي" أهم أدواره الفنية

قدم الفنان الفنان خليل مرسي واحد من أهم الأدوار الفنية فى مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، بتقديم دور الريس مرسي، وهو رئيس العمال فى وكالة الحاج إبراهيم سردينة، إلى أن جاء الصبي عبد الغفور البرعي، والذى تقرب من صاحب الوكالة الحاج إبراهيم، وتعلم منه كافة تفاصيل العمل، وهو ما أشعل نيران الغيرة فى قلب الريس مرسي، ودبر له العديد من المكائد، وقدم الفنان خليل مرسي شخصية الشر ببراعة شديدة.