حرائق الغابات في كولومبيا تلتهم نحو 4000 هكتار خلال 5 أيام

ذكرت الحكومة الكولومبية أن حرائق الغابات، التي تجتاح غرب وجنوب غرب البلاد، التهمت ما يقرب من 4000 هكتار من النباتات في الأيام الخمسة الماضية، وهي المساحة نفسها التي دُمرت تقريبًا في الأسبوعين السابقين.

وأعلن وزير الداخلية والعدل فابيو فالنسيا كوسيو - بحسب ما أوردته صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية - ارتفاع إجمالي المساحة التي تضررت جراء الحرائق إلى 9645 هكتارًا.

وأظهرت البيانات أنه خلال خمسة أيام فقط أتت الحرائق على أكثر من 3728 هكتارًا.. وتقدر الحكومة أن تكاليف إصلاح مجمل المنطقة المتضررة ستصل إلى حوالي 40 مليون دولار.

وإضافة إلى ذلك، تأثر نحو خمسين بلدية أخرى بالحرائق منذ يوم الجمعة الماضي، مما يعني أن إجمالي 205 بلديات في 20 مقاطعة عانت من آثار حرائق الغابات منذ عام 2010.

وأوضح وزير الداخلية أنه تم خلال شهر يناير الماضي تسجيل 440 حالة طوارئ حريق، منها 15 حالة لا تزال نشطة.

وكانت ظاهرة "النينيو" المناخية سببًا في موجة جفاف شديدة شهدتها كولومبيا خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي ساهم في انتشار الحرائق.

وتتعرض دول أخرى في أمريكا اللاتينية لموجة حارة وحرائق عنيفة؛ ففي الإكوادور، أتت حرائق الغابات على أكثر من 23 ألف هكتار في الفترة من 23 أغسطس إلى 18 سبتمبر.. بينما في بيرو، أُعلنت حالة الطوارئ في ثلاث مقاطعات تأثرت بالعديد من الحرائق.