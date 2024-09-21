حزب الله: استهدفنا قوات الاحتلال بقذائف المدفعية وحققنا إصابات مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، عن استهدافه قوات الاحتلال في موقع "جل العلام" بقذائف المدفعية، وتحقيق إصابات مباشرة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل بفضائية "القاهرة الإخبارية".

ونعى اليوم حزب الله اللبناني، اغتيال 15 من عناصره، من بينهم قائدان، جراء الغارة الإسرائيلية وهما القيادي أحمد محمود وهبي، وقائد وحدة الرضوان، إبراهيم عقيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، تنفيذ "ضربة محددة الهدف" في الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت عددًا من قيادات حزب الله.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ارتفع إلى 16، بينهم القياديان إبراهيم عقيل وأحمد محمود وهبي، وإصابة 66.

وأعلن حزب الله اللبناني، أمس الجمعة، “أنه دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، بعد متابعة ومراقبة لجنود الاحتلال الإسرائيلي وعند وصول دبابة ميركافا إلى مرتفع أبو دجاج، تم استهدافها وتحقيق إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها”، معلنًا أنه تم استهداف ‏مرتفع أبو دجاج بقذائف المدفعية.

ويشهد جنوب لبنان منذ 8 أكتوبر الماضي، تبادلًا شبه يومي لإطلاق النيران، بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.