الناخبون في التشيك يواصلون التصويت لليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية

توجه الناخبون في جمهورية التشيك إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير من انتخابات مجلس الشيوخ والمجالس الإقليمية.

وذكر راديو (براغ الدولي) في نشرته باللغة الإنجليزية أن التصويت بدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي وسيستمر حتى الساعة الثانية بعد الظهر، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تظهر النتائج النهائية للانتخابات يوم غد /الأحد/.

وبدأ أمس /الجمعة/ التصويت لاختيار أعضاء المجالس الإقليمية بمختلف أنحاء البلاد - فيما عدا العاصمة براغ حيث يتم اختيار أعضاء مجلسها خلال انتخابات البلدية - واختيار ثلث أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتنافس أكثر من 8 آلاف مرشح من حوالي 40 حزبا وحركة سياسية لشغل 675 مقعدا بالمجالس الإقليمية. فيما يتنافس 169 مرشحا على شغل 27 مقعدا في مجلس الشيوخ.

وستجري جولة ثانية من التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ مطلع الأسبوع المقبل في حال لم يتمكن أي من المرشحين في الفوز بأكثر من 50% من الأصوات.

وبينما يهيمن مجلس النواب التشيكي على العملية التشريعية، يلعب مجلس الشيوخ دورا مهما في تمرير التعديلات الدستورية والموافقة على قضاة المحكمة الدستورية.

وعلى الرغم من كارثة الفيضانات التي ضربت شرق البلاد مؤخرا، وأودت بحياة 5 أشخاص، إلا أن الحكومة التشيكية قررت المضي قدما في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأقر الرئيس بيتر بافيل - أمس عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات - بأن التداعيات الناجمة عن الفيضانات الأخيرة ستؤثر حتما على الانتخابات، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن كل من يرغب في المشاركة سيتمكن من التصويت.

