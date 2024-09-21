وزير الصحة اللبناني: مصر دائمًا داعمة للبنان وعرضت كل المساعدة علينا

أكد الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة اللبناني، اليوم السبت، أن مصر دائمًا داعمة للبنان وعرضت كل المساعدة علينا ونعمل على تنظيم هذه المساعدات، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الصحة اللبناني، أن هناك 68 جريحا نقلوا إلى 12 مستشفى بينهم 2 في حالة خطرة جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت.

وبالأمس، كشف الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، تفاصيل مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية على مدى اليومين الماضيين، مشيرا إلى إجراء 955 عملية جراحية جراء حوادث تفجير أجهزة الاتصالات، وسقوط 37 شهيدا وإصابة 2931 على مدى اليومين الماضيين.