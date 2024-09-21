اليوم العالمى للزهايمر.. 6 عادات يومية تضر المخ

يعد مرض الزهايمر من الأمراض الأكثر شيوعا بين كبار السن والتي تسبب الخرف وازدادت حالات الاصابة به الفترة الماضية ، وهو مصدر قلق متزايد يجب معالجته، وتؤثر الكثير من العادات التي نمارسها في حياتنا اليومية على صحة الدماغ وتىاجع القدرة العقلية وتزيد من خطر الإصابة بهذا المرض، ووفقا لموقع "تايمز أوف انديا".

نبزر فيما يلى.. 6 عادات يومية تضر بصحة الدماغ وقد تعرضك لخطر الإصابة بمرض الزهايمر:

قلة النوم

عدم الحصول على ساعات كافية من النوم لفترات طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، وتشير الأبحاث إلى أنه قد يزيد من مستويات تاو، وهو بروتين في الدماغ، يرتبط بمرض الزهايمر والتدهور المعرفي .

وأفادت دراسة نشرت في مجلة Sleep، إن المهارات المعرفية مثل الذاكرة والمنطق وحل المشكلات تنخفض عندما ينام الأشخاص أقل من سبع ساعات فى اليوم .

الشعور بالوحدة

الاختلاط والتوافق الاجتماعي يحافظ على قوة العقل والاتزان والنشاط ، وعلى العكس، قد يكون الشعور بالوحدة ضارا بصحة عقلك، ويمكن أن يؤدي هذا الشعور إلى تسريع التدهور المعرفي ويرتبط بالاكتئاب وارتفاع خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ووفقا لدراسة نشرت في مجلة Journals of Gerontology: Series B ، فإن الأشخاص الذين لا يختلطون بالآخرين يفقدون الكثير من المادة الرمادية في الدماغ.

قلة النشاط البدنى

ممارسة الرياضة تعمل على تحفيز اندفاع الدم إلى المخ وتساعد على إفراز الإندورفين التي تمنح الشعور بالسعادة ، فإن نمط الحياة المستقرة قد يقلل من قوة المخ وقد يسبب مشاكل معرفية مثل مرض الزهايمر .

تناول الوجبات السريعة

تناول الغذاء لايشبع جوعك، بل يغذي جسمك وعقلك ، ويمكن أن يساعد النظام الغذائي المتوازن في الأداء الجيد للدماغ وجميع أجزاء الجسم، فيما تخلو الأطعمة غير الصحية من الألياف والعناصر الغذائية الموجودة في النظام الغذائي المتوازن، وعندما لا يحصل دماغك على ما يكفي من العناصر الغذائية، يتباطأ عمله، بالإضافة الي ذلك، يمكن أن يجعلك بدينا وهو أمر مضر لصحة دماغك .

التوتر بسبب الأشياء

يعد التوتر أكبر مشكلة لعقلك، ووفقا لـHarvard Health، يمكن أن يؤدي التوتر المزمن إلى قتل خلايا المخ وتقليل حجم القشرة الجبهية، وهي المنطقة المسئولة عن الذاكرة والتعلم في المخ، ويمكن أن تساعد تمارين التأمل واليوجا واليقظة وممارسة الهوايات ومقابلة الناس والحصول على قسط جيد من النوم في التغلب على التوتر.

التدخين

شرب السجائر يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر بشكل متزايد ، لذلك يجب عدم الإفراط فيه وحتى يفضل الإقلاع عنه، ووفقا لمراجعة 37 دراسة بحثية، فإن المدخنين الحاليين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف بشكل عام بنسبة 30% وأكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 40% مقارنة بغير المدخنين.