العدل تنظم ندوات للتوعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان بالمحافظات

وجه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل بتنظيم ندوات توعية بأضرار الإدمان ومخاطر الختان ونشر التوعية الإلكترونية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بالتعاون مع قطاع الطب الشرعي بوزارة العدل ووزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، يأتي ذلك في إطار مشاركة وزارة العدل في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية " بداية جديدة لبناء الانسان".

حيث تم عقد عشرين ندوة عن أضرار الإدمان بمقار محاكم جنوب القاهرة والقاهرة الجديدة وشمال الجيزة وشرق الإسكندرية وغرب طنطا وجنوب بنها وشبين الكوم وجنوب المنصورة وكفر الشيخ ودمياط والإسماعلية وبورسعيد وبني سويف والمنيا وشمال أسيوط وسوهاج وقنا والفيوم وأسوان وسوهاج الابتدائية

حاضر في هذه الندوات متخصصين من قطاع الطب الشرعي والأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، وبلغ عدد الحاضرين فيها 1469مواطنًا من القضاة وموظفي وزارة العدل والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وشباب الجامعات وطلبة المدارس والتعليم الفني والكنيسة المصرية.