ads
السبت 21 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الليلة.. نهائي مصري خالص لمنافسات الرجال والسيدات ببطولة باريس للإسكواش 2024

مصطفى عسل
مصطفى عسل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهد دور نصف النهائى فى بطولة باريس للإسكواش 2024، أمس الجمعة، سيطرة مصرية على منافسات الرجال والسيدات، وذلك بعد تأهل على فرج ومصطفى عسل، نوران جوهر ونور الشربينى.

ففى منافسات السيدات تأهلت نور الشربينى، لاعبة نادى سبورتينج والمصنفة الاولى عالمياً، ونوران جوهر لاعبة بالم هيلز والمصنفة الثانية عالمياً، إلى النهائى، بنتائج جاءت كالتالى:

- فوز نور الشربينى على روان العربى بنتيجة 3-0 ، فى مباراة امتدت لـ 41 دقيقة:
11-7, 14-12, 11-1 .


- فوز نوران جوهر على هانيا الحمامى بنتيجة 3-1، فى مباراة استغرقت 71 دقيقة: 
11-6, 11-1, 9-11, 11-6 .

* منافسات الرجال :
بعد ماراثون مثير وريمونتادا خيالية تأهل إلى النهائى كل من النجمين علي فرج ومصطفى عسل، بنتائج جاءت كالتالى:

- فوز علي فرج على دييجو الياس بنتيجة 3-2، فى مباراة استغرقت 95 دقيقة : 
7-11, 14-12, 6-11, 11-7, 11-4 .

- فوز مصطفى عسل على بول كول، بنتيجة 3-2، فى مباراة امتدت لـ 83 دقيقة : 
9-11, 6-11, 11-9, 11-7, 11-5.

وستكون مواعيد مواجهات الليلة كالتالى :

- الساعة 7.30 مساءا :
نور الشربينى × نوران جوهر

- الساعة 8.15 م :
علي فرج × مصطفى عسل

سيطرة مصرية على منافسات الرجال والسيدات نوران جوهر ونور الشربينى علي فرج أبطال الإسكواش بطولة باريس للاسكواش 2024