بالفيديو.. الرعاية الصحية: مبادرة «بداية» خارطة طريق لبناء مواطنين أصحاء نفسيًا وبدنيًا

قال الدكتور محمد سامي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، إن مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» التي تم إطلاقها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل على بناء مواطن مصري لديه وعي وثقافة وفكر ليواكب التطور الذي يحدث في المجتماعات الدولية.

وأضاف «سامي» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان تعمل على أن يكون هناك مواطنين أصحاء نفسيًا وبدنيًا وفكريًا بالمجتمع، إذ أنها تعتبر خارطة طريق نحو بناء مواطن مصري.

وأوضح أن هناك تطوير في الفترة المقبلة ليتماشى مع رؤية الدولة في التنمية المستدامة لعام 2030، متابعًا:«مبادرة بداية تلقى اهتمام كبير من الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، فضلا عن المتابعة المستمرة التي تقوم بها هيئة الرعاية الصحية داخل منشآتها في محافظات التأمين الصحي»، مشيرًا أن هناك غرفة مركزية تم تشكيلها في رئاسة هيئة الرعايا الصحية، فضلا عن أن هناك فرق نزلت إلى الشارع لإعداد ندوات توعوية وتثقيفية لزيادة معرفة المواطن المصري بمدى قيمة الصحة النفسية والجسدية.