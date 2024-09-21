وزير النقل اللبناني: العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية بمثابة مجزرة حقيقية

أكد علي حمية وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان بمثابة مجزرة حقيقية، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أكد الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة اللبناني، أن الحرب ما زالت دائرة والاحتلال لديه نوايا تصعيدية، مشيرا إلى أن نوعية الإصابات جراء الاعتداء الإسرائيلي الأخير تحتاج إلى عدة عمليات وجهود تأهيلية وتدخل فرق طبية متعددة، وذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الصحة ونقيب الأطباء اللبنانيين نقلته “القاهرة الإخبارية”.

وبالأمس، كشف وزير الصحة اللبناني، تفاصيل مقتل وإصابة العشرات جراء انفجار أجهزة الاتصالات اللاسلكية على مدى اليومين الماضيين، مشيرا إلى إجراء 955 عملية جراحية جراء حوادث تفجير أجهزة الاتصالات، وسقوط 37 شهيدا وإصابة 2931 على مدى اليومين الماضيين.