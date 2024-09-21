الرئيس الإيراني: قدراتنا الدفاعية والردعية نمت كثيرا

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن القدرات الدفاعية والردعية لبلاده نمت كثيرا لدرجة أنه لا يمكن لأي قوة أن تفكر في العدوان على أراضيها.

وقال "بزشكيان" - في كلمة له خلال مراسم عرض عسكري للقوات المسلحة الإيرانية أقيم صباح اليوم السبت بمناسبة بدء أسبوع "الدفاع المقدس" أوردتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)- " اليوم، نمت قدرات إيران الدفاعية والردعية بشكل كبير بحيث لا يمكن لأي قوة شيطانية حتى التفكير بشن عدوان على أرضنا الحبيبة".

وأضاف أن طهران قادرة على إرساء السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بوحدة وتماسك الدول الإسلامية، مشيرا إلى أنه "بالوحدة والتماسك يمكن إيقاف "إسرائيل" الغاصبة والمتعطشة للدماء والإبادة عند حدها".